La Round Table 76 rafforza il legame con gli amici del club di Bamberg

FUCECCHIOLa Round Table 76 San Miniato - Fucecchio, è tornata da un indimenticabile weekend trascorso a Bamberg, insieme agli amici della Round Table 187 Bamberg. L’occasione è stato il festeggiamento del proprio quinto anniversario (la RT76 nasce infatti il 25 gennaio 2020) in cui si sono anche potuti fortificare i legami di amicizia fra i due club. Nel weekend, i membri della Rt76 San Miniato-Fucecchio, hanno visitato la città di Bamberg, dal vecchio municipio sul fiume, al Duomo (che all’interno conserva la salma di Papa Clemente II e dell’imperatore Enrico II) fino alle storiche birrerie della città.

Durante l’iniziatova si è svolto poi l’evento principale, dove i due club hanno rinnovato il legame di amicizia e fratellanza reciproca e hanno anche dato il benvenuto a nuovi soci per entrambi i club. Un’entrata col botto per Il fucecchiese Davide Lavagni, rappresentate di pellami, che entra a far parte della Round Table 76 San Miniato - Fucecchio sotto scroscianti applausi dei suoi nuovi amici italiani e tedeschi.