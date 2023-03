La roccaforte traballa Pd, verdetto primarie Perso il tocco magico della vittoria in tasca

di Bruno Berti Le primarie del Pd a livello locale ci hanno lasciato una corposa conferma di quello che ormai è un dato di fatto: il gruppo dirigente del partito, quello fatto soprattutto di amministratori pubblici, a partire dai sindaci, ha perso il tocco magico in tema di vittoria assicurata. Con qualche eccezione, come Falorni a Castelfiorentino. Se una sconfitta (2019, le primarie di Zingaretti) può essere un caso fortuito, un’altra alla scadenza successiva potrebbe significare qualcosa di più. Il tutto con l’aggravante storica di un partito, in questo caso dirigenti e iscritti, che si vede plasticamente sfiduciato, a maggioranza, dai suoi elettori. Ci riferiamo a un dato nazionale e locale, quando il popolo delle primarie ha ribaltato il verdetto emesso dagli iscritti, che avevano scelto Bonaccini. Un risultato possibile, che però non si era mai verificato. E se accade oggi, qualcosa vorrà pur dire poiché in politica l’elettore ha sempre ragione. Per coloro che abitano ai metaforici piani alti dei ‘dem’ il segnale è preciso, quello di un cambio di passo. Tanto più che i dirigenti, sindaci in testa, sono destinati in buona parte a perdere, con le elezioni amministrative del 2024, per motivi di legge le loro poltrone....