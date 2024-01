La rinascita di Lazzeretto . Cambiano viabilità e limiti

Una nuova viabilità, caratterizzata dal divieto di procedere oltre i 30 chilometri orari, e una nuova polarità di aggregazione intorno a piazza Tofanelli, con la presenza di attività commerciale e servizi. Per un piano da attuare attraverso la realizzazione di un nuovo tracciato viario che dal campo sportivo arrivi su via Sul Vincio, oltre che con l’analisi della possibilità di destinare nuove aree alla realizzazione della nuova scuola elementare.

Questa la visione dell’amministrazione Rossetti per quanto riguarda lo sviluppo della frazione di Lazzeretto, stando perlomeno a quanto si deduce dal Documento unico di programmazione 2024-2026 approvato e pubblicato nei giorni scorsi. Quest’anno, nelle intenzioni della giunta, dovrebbe essere fondamentale soprattutto per la viabilità.

Un programma ambizioso, quello annunciato, che non dimentica le frazioni appunto partendo dalla realizzazione di due nuove strade che consentiranno una "viabilità ad anello" con senso unico su via 2 Settembre: via Sul Vincio sarà collegata sia a via Bartali che a via Trento, prevedendo due nuovi percorsi. Una nuova mobilità che dovrebbe dare il ’la’ alla valorizzazione dell’abitato, rappresentando terreno fertile per le realizzazione di un nuovo spazio per la collettività su piazza Tofanelli e una nuova scuola su via Steccaia.

E in quest’ottica, la novità principale è forse rappresentata dalla volontà di introdurre una "zona 30" nell’area sopracitata, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei pedoni e valorizzare gli spazi esistenti. Per un lavoro che richiede a quanto sembra anche la sistemazione dei marciapiedi in via 2 Settembre.

Altri obiettivi indicati nel documento riguardano lo stimolo del recupero della lottizzazione attualmente in stato di abbandono, che è ad oggi in fase di procedura fallimentare. Ci sono poi interventi previsti in linea ideale anche per il prossimo triennio, volti alla pubblicazione di bandi volti a stimolare sia l’apertura di nuove attività commerciali che la riqualificazione di negozi attualmente esistenti. Operazioni, queste ultime due, che il Comune vorrebbe tuttavia effettuare con la promozione di un partner privato.