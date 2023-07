La rinascita dello chalet Piazza Ristori più vivibile

Gli operai incaricati sono già al lavoro e presto la struttura tornerà a nuova vita. Parliamo del chiosco che c’è in piazza Ristori, chiuso ormai da anni e spesso finito nel mirino di vandali e balordi. Ma queste circostanze, per fortuna, ora si spera siano parte solo del passato.

A dare notizia dell’avvio dell’intervento alla struttura è stato il sindaco Brenda Barnini sul suo profilo social. "Sono iniziati i lavori di riqualificazione dello Chalet. I soggetti privati che hanno vinto il bando per la gestione dello spazio hanno presentato una proposta molto bella che riqualificherà uno dei luoghi simbolo della nostra città, nella pinetina lungo il fiume Arno, una struttura che aiuterà a vivere di più e meglio il nostro verde urbano e garantire maggiore decoro e sicurezza", ha scritto su facebook il primo cittadino.

L’assegnazione in concessione del chiosco era avvenuta nei mesi scorsi ed era stata presentata come un valore aggiunto per l’area a verde pubblico di piazza Matteotti e piazza Ristori, divenendo ‘motivo’ ulteriore per frequentare la zona verde poco distante da abitazioni e servizi e vicina alla pista ciclabile che corre lungo il fiume Arno.

Anche perché i requisiti che erano previsti dal bando di assegnazione erano mirati a premiare progetti che accendessero i riflettori sul territorio, grazie per esempio alla promozione di prodotti della zona, senza trascurare anche l’estetica dei locali. L’obiettivo del bando era proprio arrivare a riaprire la struttura nel corso dei mesi estivi ed è una buona notizia sapere che finalmente i lavori sono in corso e l’inaugurazione per la riapertura avverrà entro l’estate. L’aggiudicazione definitiva è andata a favore del Relais I Piastroni srl.