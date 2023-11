La rimozione del Keu. Scelto il commissario

Il Governo commissaria la bonifica del keu. La rimozione sarà nelle mani del generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà che avrà il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica degli impianti di gestione rifiuti Lerose srl nel comune di Bucine, località le Valli, zona Cave, e nel comune di Pontedera, località Gello, nonché le bonifiche per il quinto lotto Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d’Elsa. Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato la nomina a commissario unico del generale Vadalà che si occuperà delle "terre avvelenate".

Era l’aprile del 2021 quando fu scoperchiato l’enorme vaso di Pandora chiamato Keu, l’inchiesta della magistratura antimafia

sullo sversamento di sostanze ritenute tossiche in 13 zone della regione. Sotto la lente tonnellate e tonnellate di terre: il materiale composito prodotto da Lerose, hanno ricostruito gli inquirenti, era costituto dal keu miscelato a freddo con inerti "senza alcun vero trattamento e dunque senza perdere le caratteristiche originarie, men che meno diventando inerte". Terre, secondo le carte dell’inchiesta, veniva utilizzate per riempimenti e sottofondi stradali nonostante, secondo le indagini, non ne fosse consentita tale modalità di recupero perché avrebbe potuto rilasciare nel suolo e nelle acque solfati, cloruro e cromo.

E’ l’inchiesta che travolse il distretto conciario di Santa Croce

– dove veniva prodotto il Keu che Aquarno cedeva alla ditta Lerose dal 2012 – e sconvolse la

politica toscana. Sul fronte giudiziario dell’inchiesta la Procura, da un anno, ha notificato la chiusura delle indagini a 6 aziende e 25 indagati tra politici, dirigenti pubblici e imprenditori, con le accuse che vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, oltre che indebita erogazione di fondi pubblici e corruzione in materia elettorale. Dovrebbero essere prossime, da quanto abbiamo appreso, le prossime determinazioni della procura.

Carlo Baroni