La ricetta per ripartire "Investimenti di qualità e infrastrutture migliori"

Sul tavolo la Cgil mette alcune proposte per invertire una pericolosa tendenza che è confermata dall’andamento dei numeri. Infatti i dati sugli avviamenti al lavoro del 2022 – secondo il sindacato – danno forza alle proposte che la Cgil fa da tempo. Serve rafforzare la vocazione manifatturiera del territorio, attraendo e sostenendo gli investimenti. Ma serve ancor più valorizzare le produzioni per offrire posti di lavoro stabili e di qualità. "Le imprese, soprattutto le Pmi, devono investire maggiormente sul lavoro ed evitare di scaricare sui lavoratori e sulle lavoratrici i rischi d’impresa – spiega il sindacato –. Anche in un periodo di aumento generale del lavoro legato a un buon andamento delle produzioni, molte aziende preferiscono assumere in modo precario in modo da espellere rapidamente la forza-lavoro in caso di riduzione delle commesse. É questo comportamento che va invertito". Prioritari, secondo la Cgil, sono "gli investimenti per potenziare le infrastrutture materiali e immateriali per collegare la Valdelsa alla direttrice principale che corre lungo l’Arno. E investimenti per attrezzare il nostro territorio di una logistica e di una qualità delle aree industriali all’altezza del ventunesimo secolo.

L’Empolese Valdelsa è in un momento di transizione delicato e le scelte che verranno fatte nei prossimi anni, ad esempio su come utilizzare le risorse del Pnrr, saranno decisive. "Sarebbe però sbagliato come detto all’inizio considerare l’Empolese Valdelsa una zona indifferente ai grandi processi regionali e nazionali – conclude la Cgil – Il processo di precarietà dell’offerta lavorativa (ancora più grave tra le lavoratrici) si può invertire modificando le norme sul lavoro. Per questo a settembre saremo impegnati in una campagna di assemblee che porterà alla manifestazione del 7 ottobre in cui chiederemo norme che aboliscano le forme precarie e riducano drasticamente l’utilizzo dei tempi determinati".

