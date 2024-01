La Regione oggi stila la lista danni

Sale l’attesa per l’esito del bando regionale dedicato ai contributi nel post alluvione, il cosiddetto contributo di Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari, e più in generale per il bilancio definitivo dei danni.

Nell’Empolese Valdelsa prima della proroga al 19 gennaio erano state tre le domande presentate nel comune di Cerreto Guidi, due quelle dal Comune di Capraia e Limite ed una soltanto da Fucecchio, tra i territori più colpiti.

Oggi, per tutti gli impenditori e i privati colpiti dalla calamità, sarà un giorno importante. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni e il direttore dell’area Protezione civile e difesa del suolo Giovanni Massini faranno, infatti, il punto sui danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali del novembre scorso e sulle azioni in corso per il ripristino.