La raccolta del farmaco è un grande successo "Grazie ai cittadini"

Il cuore grande di Castelfiorentino per donare medicinali ai bisognosi. Sono state ben 374 le confezioni di farmaci raccolte durante “Giornata Nazionale della raccolta del farmaco”, iniziativa della fondazione Banco Farmaceutico e dalla Misericordia con il Comune che ha coinvolto diverse farmacie. La raccolta è stata un successo, anche grazie al supporto dei volontari. "Si tratta – ha osservato Eros Coli, che ha coordinato la raccolta - di un importante quantitativo di farmaci che ci consentiranno di aiutare quei soggetti in difficoltà che non possono acquistarli. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno donato i farmaci e con essi tutti i titolari delle farmacie e i loro collaboratori che si sono impegnati". I farmaci saranno consegnati alla Misericordia di Castelfiorentino che li destinerà a tutte le persone e famiglie economicamente in difficoltà.