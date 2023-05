La Racchetta compie 25 anni

La Racchetta, associazione di volontariato attiva nella prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e nella Protezione Civile, fu fondata circa 50 anni fa. La Sezione di Montespertoli fu inaugurata nel 1998 a opera di pochi volontari, alcuni dei quali ancor oggi in servizio attivo. Negli anni, la Sezione è cresciuta, oggi conta circa 100 volontari e mezzi antincendio e attrezzature varie di soccorso, che vanno dalle motoseghe alle idrovore, alle torri faro per intervenire in ogni tipo di calamità. In occasione del veticinquesimo compleanno della sezione, sabato prossimo alle 10.30 sarà inaugurato in piazza del Popolo il nuovo mezzo attrezzato che porta a 4 le squadre equipaggiate di tutto della sezione montespertolese della Racchetta.