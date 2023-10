La psicologa della Lilith: "Riconoscere i segnali è fondamentale per evitare altre stragi"

Settantacinque. Un numero nero. Dall’inizio dell’anno sono state uccise in Italia 75 donne. Klodiana Vefa è tra loro, un esercito di donne brutalmente assassinate da chi, in molti casi, non ha accettato la fine di una relazione. Di femminicidio si parla tutti i giorni. "Non è una cosa lontana da noi, spesso la percezione sul fenomeno non è reale proprio perché se ne sente parlare in tv. Quando il reato si consuma a due passi da noi, ci mette davanti a quello che come operatrici, sappiamo già: quetsa piaga sociale riguarda tutti, anche noi". Lo dice Lorella Giglioli, psicologa del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze di Empoli. E lo dicono i numeri. In un anno il fenomeno è cresciuto. Il Centro di via XX Settembre nel 2021, aveva registrato 146 nuovi accessi rispetto ai 151 relativi al 2022. "Non c’è una fascia più colpita. Si rivolgono a noi ragazzi minorenni e over 80. Un 60% sono italiane". Lo ha detto anche il presidente della Regione Eugenio Giani arrivato a Empoli per l’inaugurazione dei lavori all’ospedale San Giuseppe. "Come istituzioni dobbiamo andare oltre a quel lavoro che già stiamo facendo. Sappiamo che Klodiana aveva già subito violenza, scopriamo che c’erano i campanelli d’allarme, che lei non aveva denunciato. E quindi dobbiamo ripartire da qui; dal parlarne, di violenza di genere. Dal costruire centri di ascolto come quello di Empoli, che funziona bene, ed è un modello per tutta l’area. Dobbiamo mobilitare tutte le nostre energie per un’emergenza sociale che oggi è la priorità".

"Lo schiaffo? E’ fisico, si vede - prosegue Giglioli - ma il fenomeno è molto più complesso. Parte spesso dal denigrare, sminuire, non ascoltare le richieste della donna. Dopo il ceffone arrivano le scuse, la vittima perdona. Riconoscere la violenza di genere è difficile, così come è complicato capire quando è il momento di chiedere aiuto. Quando la vittima lo capisce, lo capisce anche il maltrattante che quindi può minacciarla. Diciamolo: le donne si rivolgono a noi. Ma è complicato all’interno di una relazione dove si è già stabilita una fiducia, accettare la violenza". E quindi si temporeggia, si aspetta, si spera in un cambiamento.

"Il rischio arriva quando ci si abitua alla violenza, quando questa diventa la norma. Il centro antiviolenza ha tutti gli strumenti per la rivelazione del rischio: un primo accesso è utile anche per avere un riscontro in questi termini. Perché a volte il rischio è percepito ma negato. La resistenza da parte della vittima è una difesa. Si tende a difendere la famiglia, quello che si ha di più caro. E poi sembra lontano, ci sentiamo immuni dal male". Fin quando non capita a due passi da noi. "Un altro aspetto fondamentale - dice la psicologa empolese - è chiarire che l’uscita da casa della donna, la si può programmare, proprio per tutelarla. C’è un programma di protezione che ci permette di capire quando sia più sicuro sporgere denuncia, l’importante è farlo insieme". Lilith è raggiungibile allo 0571 725156 24 ore su 24, con trasferimento di chiamata anche su whatsapp. "Lavoriamo tanto sulla prevenzione riguardo al rispetto e alla parità di genere. Si può educare fin da piccoli, e il cambiamento c’è. Altrimenti non saremmo qui a crederci, ad investirci. La formazione, a tutti i livelli, salva".

Ylenia Cecchetti