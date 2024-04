La protezione civile stila il bilancio. Affrontate oltre 300 allerte meteo. Sempre in campo per le emergenze

EMPOLESE VALDELSA

Cinque anni di investimenti per crescere. Cinque anni di attività per farsi trovare pronti durante le emergenze. La Protezione Civile ha stilato il bilancio 2019-2023. Un percorso che vede in calendario la presentazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Empoli in Consiglio Comunale per la relativa approvazione. Partiamo dai numeri. "Il Coc (Centro operativo comunale) - ha spiegato la referente di Protezione Civile empolese, Monica Salvadori - è stato aperto 39 volte, soprattutto per emergenze inerenti al meteo (ma tra gli ultimi episodi c’è stato l’incendio alla Pas di Santa Maria, ndr). Dal 2019 al 2023 sono state diramate 315 allerte codice giallo, 25 arancioni e una rossa (che ha riguardato la piena dell’Arno del 2019)".

Un investimento importante, nel 2023 è stato l’affidamento di un servizio per il pronto intervento. Un appalto aperto, "un incarico per fronteggiare le emergenze senza dover aspettare che l’evento si verifichi - ha detto il dirigente della Protezione Civile Alessandro Annunziati - Sono 25mila euro annui messi a bilancio per affidare l’eventuale incarico in emergenza, come sgomberare le strade da alberi caduti, da neve o da ghiaccio, la pulizia delle fognatura". Sono inoltre stati acquistate divise e scarpe antinfortunistiche per permettere a sindaci, dirigenti ed assessori di presentarsi in sicurezza sui luoghi dell’emergenza. Il Covid è stata un’emergenza nuova: 50mila le mascherine distribuite (per due volte) dai volontari, impegnati poi per quasi un anno nell’hub vaccinale di via Giuntini. Lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022, ha visto la Protezione Civile dedicarsi all’accoglienza dei cittadini e dei minori in fuga. "Nel 2019 abbiamo avuto l’alluvione di una parte della città: abbiamo toccato con mano la necessità di lavorare sul tema - ha sottolineato l’assessore delegato Massimo Marconcini - Quanto fatto culminerà con l’approvazione di un Piano Comunale di Protezione Civile: ci consentirà di avere procedure e meccanismi’ consolidati sia per la prevenzione sia dal punto di vista operativo, in modo da garantire una modalità di intervento all’avanguardia". Un Piano che sarà approvato nelle prossime settimane e divulgato poi ai cittadini insieme al Piano Neve.

Ylenia Cecchetti