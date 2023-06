La prima riunione del centrodestra

Si è svolta, nel corso della passata settimana, una prima riunione dei partiti di centrodestra, presenti sul territorio empolese, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno tra un anno, nella priomavera del 2024 .

"In un clima di fattiva e cordiale collaborazione – scrivono in una nota gli esponenti di zona della coalizione - è stato riconosciuto il valore dell’unità di una coalizione che si possa aprire oltre il perimetro tradizionale, coinvolgendo tutti gli empolesi che non si riconoscono nell’amministrazione Pd".

I partecipanti alla riunione hanno deciso, all’unanimità, di incontrarsi a cadenza regolare per iniziare così "un percorso programmatico, attraverso una cabina di regia che porti avanti proposte concrete per Empoli".

Erano presenti all’incontro - si legge ancora nella nota – Francesca Peccianti, coordinatrice comunale Fratelli d’Italia, il capogruppo in consiglio comunale consigliere di Fdi Andrea Poggianti e il consigliere di FdI Federico Pavese (assenti giustificati i consiglieri Di Rosa e Chiavacci), e poi ancora la coordinatrice comunale della Lega Tiziana Bianconi accompagnata dal suo capogruppo in consiglio comunale Andrea Picchielli, il coordinatore comunale di Forza Italia Samuele Spini e il responsabile comunale Udc Antonio Bossa.