La prima festa del fritto si chiude al Neri tra street food e sport

Gran finale stasera a Castelfiorentino per la prima edizione della Festa del Fritto e Corner Burger, manifestazione organizzata dalla locale società calcistica Castelfiorentino United. Una serata all’insegna del buon cibo e dello sport , come quella di ieri sera quando è stata trasmessa la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, seguita dalla musica anni ottanta e novanta con Maxi Cioni. L’evento si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale.

Oggi si replica con un ricco menù di fritto e hamburger gourmet nel relativo Corner Burger (apertura stand alle ore 19.30), accompagnati da buona musica fino alla proiezione della finale dei Mondiali Under 20, che vede in campo l’Italia contro l’Uruguay. Sarà l’occasione giusta per fare il tifo per Tommaso Baldanzi, colonna dell’Empoli e della nazionale, castellano doc cresciuto nel settore giovanile del club gialloblù. L’evento, che si svolge presso la zona sportivo dello stadio Neri, ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale locale.