"La prevenzione può mitigare il rischio ma non è sufficiente"

I temporali forti, improvvisi e di breve durata che sempre più frequentemente si abbattono sul nostro territorio, vedi l’ultimo evento di Montelupo, sono comunemente identificati come ’’bombe d’acqua’, ma il termine tecnico è ‘flash floods’, ovvero ‘alluvioni lampo’ con conseguenti rischi di allagamenti derivanti dal sistema di scolo urbano e dal reticolo idrografico minore. Si tratta di fenomeni temporaleschi che si sono formati e abbattuti in forma estremamente localizzata con conseguenze critiche sul regolare deflusso delle acque superficiali – di competenza urbana – e del reticolo idrografico minore – di competenza consortile.

Quella che si è verificata la scorsa settimana a Montelupo è stata una cosiddetta ’alluvione urbana’, in cui l’acqua, oltre a ruscellare in superficie, fuoriesce dalle reti di drenaggio artificiali o dai fossi urbani minori spesso tombati, ed è tra gli eventi calamitosi di origine meteorologica più pericolosi per beni, attività, infrastrutture e persone. IN quest’ambito le alluvioni si distinguono poi a loro volta fra ‘fluviali’ e ‘pluviali’, con le seconde che possono avvenire in qualsiasi zona di una città dove vi sia una rete di drenaggio urbano specie con eventi di pioggia intensi (oltre 30 mmh) e di breve durata (meno di 3 ore) che sovraccaricano il sistema delle infrastrutture di scolo. Ciò che è accaduto a Montelupo.

Per fortuna i nubifragi degli ultimi giorni non hanno provocato grandi danni, bensì solo criticità localizzate risolte in larga parte, in breve termine grazie all’intervento del sistema di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e con interventi in urgenza a cura anche del Consorzio di Bonifica. Cosa fare? "Lavorare per mantenere e prevenire è senz’altro una chiave per mitigare il rischio e limitare i danni. Ma non sempre è sufficiente" spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino.