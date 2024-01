La posizione dei sostenitori: "Troppe complicazioni"

Continua a far discutere l’ipotesi che la Fiorentina possa traslocare allo stadio di Empoli. Un tema che sta infiammando il dibattito, nelle stanze della politica come al bar. Il tema agita ovviamente anche i tifosi dell’Empoli che, al di là delle rivalità calcistiche, ne fanno una questione logistica, organizzativa e di sicurezza.

"Fiorentina al Castellani? Sarebbe veramente una situazione ingestibile – dice Eleonora Mucciarelli, socia dell’Unione clubs azzurri e membro del consiglio direttivo della Fissc (Federazione italiana sostenitori squadre calcio) –. Il problema legato al tifo sarebbe solo una parte del problema, le complicazioni maggiori arriverebbero soprattutto dall’ordine pubblico". Una città, quella di Empoli che si ritroverebbe a dover fronteggiare ogni weekend il caos delle partite: da una parte quelle della squadra azzurra e dall’altra quelle legate alla Fiorentina.

"Tutto ciò di cui già dobbiamo tenere conto sarebbe raddoppiato per due – spiega Eleonora – senza contare poi che ospitare qui la Fiorentina significherebbe di conseguenza avere a che fare anche con i rispettivi tifosi ospiti". Non un problema da meno è rappresentato anche dal trasporto. "Da Firenze a Empoli in molti arriverebbero con le macchine, il rischio è quello che si possano andare a creare ingorghi non da poco" conclude Eleonora.

N.P.