"La porta di Natale più bella". Al Calasanzio sfogo alla creatività

EMPOLI

Una gara a colpi di addobbi natalizi dove ad essere premiata è la creatività di ogni classe. Anche quest’anno all’istituto Calasanzio di Empoli si è tenuto il contest “vota la porta di Natale più bella”. Gli studenti e le studentesse del liceo e delle medie si sono divertiti a decorare le porte delle loro classi con i simboli della festa più magica dell’anno. Ogni gruppo ha dato la propria interpretazione del Natale attingendo alla tradizione, ma con un tocco di modernità e originalità.

E così sulle porte d’ingresso delle aule sono spuntate renne, pupazzi di neve, babbi natale, stelle comete, ma anche riproduzioni di paesaggi con abbondanti nevicate e tanti altri addobbi a tema. Come in ogni concorso che si rispetti c’è stata una votazione. Il giudizio è stato espresso online con una consultazione interna all’istituto che ha permesso di decretare i lavori migliori.

Alla fine sono risultate vincitrici le classi della prima liceo e quella della prima media. I fortunati vincitori si sono aggiudicati anche un gustosissimo premio: una colazione pre natalizia al Bar Vittoria, sponsor della scuola di via Carrucci. L’appuntamento è per venerdì prossimo, con l’occasione ci sarà anche lo scambio degli auguri tra i ragazzi. "Grazie a Eros Condelli e al suo staff per la sempre cortese accoglienza": le parole di gratitudine da parte della scuola che ha comunque riservato a tutti gli alunni e le alunne un ottimo premio di consolazione. A tutte le altre classi sarà infatti offerta una bella cioccolata calda con panna, preparata dalla chef dell’istituto Fabiola.

Irene Puccioni