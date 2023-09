La politica in movimento. Manovre verso il voto. Pilastri passa a FdI

Politica in movimento e in fermento a Fucecchio, uno dei tanti Comuni che nel 2024 andrà al voto per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco. Nei giorni scorsi in piazza Giuseppe Montanelli a Fucecchio, il consigliere comunale del gruppo misto Leonardo Pilastri ha annunciato formalmente la propria adesione a Fratelli d’Italia, durante un’iniziativa del partito alla quale hanno presenziato il segretario provinciale Claudio Gemelli, il capogruppo in città metropolitana Alessandro Scipioni e il responsabile per l’Empolese Valdelsa e consigliere comunale di Empoli Federico Pavese.

"Fratelli d’Italia è la casa di tutti coloro che vogliono costruire un’alternativa all’attuale amministrazione e siamo orgogliosi che Leonardo si sia voluto mettere a disposizione del progetto che abbiamo in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno – spiega in una nota il coordinatore di Fucecchio Vittorio Picchianti che ha accolto l’ingresso del nuovo consigliere. –. La concretezza del suo lavoro dentro e fuori dal Consiglio si sposa con il modo di fare buona politica che il nostro partito e tutta la coalizione di centrodestra stanno dimostrando di saper esprimere anche nelle città toscane". E poi ancora: "Auguriamo a lui buon lavoro in vista degli ultimi consigli comunali nella consapevolezza che ormai FdI è una forza attrattiva che in futuro potrebbe crescere ancora nel numero dei suoi rappresentanti", conclude Picchianti.

"Con Fratelli d’Italia ormai da mesi è iniziata una collaborazione intensa su molte questioni politiche e cittadine – ha spiegato Pilastri – . Sono felice di poter lavorare con un bel gruppo nell’interesse della collettività e con Vittorio Picchianti, che rappresenta la figura ideale su cui si può riunire un grande progetto alternativo alla gestione di sempre".

Soddisfatti anche Claudio Gemelli e Federico Pavese: "Siamo felici di accogliere Leonardo Pilastri in Fratelli d’Italia a Fucecchio in vista delle prossime sfide – dicono –. Leonardo ha dimostrato in questi anni nel suo ruolo istituzionale un impegno costante per il proprio comune e sicuramente rappresenterà un valore aggiunto". Un passaggio importante e carico di significati. Anche in vista del voto. La politica è, appunto, in movimento. Lo dimostra anche quello che è successo nel Pd, con un consigliere passato nel gruppo misto.