La piscina resta ad Acquatempra Concessione prorogata fino al 2024

di Tommaso Carmignani

Avanti con Aquatempra fino al 2024. È la scelta del Comune, votata a maggioranza durante l’ultimo consiglio, riguardo alla gestione della piscina comunale di Empoli, finita al centro delle polemiche nei mesi scorsi per le chiusure legate al caro affitti e per le accuse arrivate su più fronti riguardo a una presunta malagestione. I quindici voti favorevoli sono stati quelli di Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, mentre i sei contrari sono arrivati da Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Misto e Movimento 5 Stelle. Una decisione, quella del prolungamento della concessione del servizio fino al 31 dicembre 2024, concessa alla luce del cosiddetto decreto “Mille proroghe“ 2023, che prevede la proroga alla fine del prossimo anno delle concessioni alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi che si trovano su terreni demaniali o comunali in attesa di rinnovo o siano in scadenza.

Nell’ottica dell’amministrazione, la proroga permetterebbe non soltanto di garantire una maggiore stabilità alla società nella gestione del servizio, ma porterebbe anche più efficienza e più continuità per gli utenti fruitori dell’impianto natatorio. Una posizione che però non è condivisa dalle opposizioni ed in particolare dal centrodestra, che qualche mese fa aveva presentato una mozione, successivamente approvata, per il passaggio alla gestione privata dell’impianto. Una scelta motivata dalla necessità di superare il modello in house di Aquatempra, così duramente contestato prima e dopo la crisi legata al Covid. La piscina era rimasta chiusa dal marzo al giugno dello scorso anno a causa dei costi esorbitanti delle bollette e solo grazie ad un massiccio intervento di risanamento da parte del Comune era riuscita a riaprire i battenti per la stagione estiva.

Il provvedimento votato a maggioranza dal consiglio nei mesi scorsi serviva a trasformare in tempi rapidi quella che è a tutti gli effetti una gestione pubblica in una concessione al privato: per questo le opposizioni ora insorgono. Va detto però che l’amministrazione comunale ha ricevuto, nello scorso mese di marzo, una proposta di finanza di progetto con contratto di locazione finanziaria che avrà bisogno di alcuni mesi per essere più concreta e matura. Una proposta avanzata da una cordata di imprese, di cui fa parte anche Banca Intesa, che punta non soltanto alla gestione dell’impianto, ma anche alla sua completa ristrutturazione. Un intervento da svariati milioni di euro che il Comune, da solo, non sarebbe in grado di portare a termine.

La proroga ad Aquatempra consentirebbe quindi agli uffici tecnici di prendersi tutto il tempo necessario per valutare la proposta e capirne la sua effettiva fattibilità. L’obiettivo è prendere i proverbiali due piccioni con una fava: avere un nuovo gestore e, nel frattempo, un progetto di rigenerazione completa dell’impianto, ma questo non sembra bastare per convincere il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Poggianti. "Abbiamo il merito di aver firmato per primi il provvedimento di apertura verso il privato che fu votato a larga maggioranza dal consiglio – commenta – ma ora non vogliamo assecondare alcuna proroga che veda il coinvolgimento delle casse del comune per una gestione pessima, deficitaria e inadeguata al tenore della nostra città".