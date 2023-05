La pioggia non ferma Empolissima

La pioggia di maggio non ferma Empolissima. Dopo una mattinata all’insegna degli ombrelli tra i banchi, c’è stata una gran ripresa nel pomeriggio e il bilancio della manifestazione è positivo. "Un’edizione sacrificata dalla pioggia – ha commentato Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Ma alla fine abbiamo registrato numeri in linea con le precedenti edizioni, non era scontato". Soddisfazione dunque tra gli ambulanti, nonostante il maltempo. "La mattina è stata penalizzante, qualcuno all’inizio chiedeva l’annullamento ma poi abbiamo risposto a pieno organico con 80 banchi e i numeri ci hanno dato ragione – continua Taddeini – Abbiamo avuto la conferma che il nuovo format funziona". Ora si spera che il meteo sia più clemente. "Le vendite dei capi estivi sono ancora in stallo ma siamo fiduciosi".