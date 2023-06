La pioggia è un’angoscia "Colpa dei fossi sporchi"

Empolese Valdelsa

La bomba d’acqua di giovedì scorso ha fatto rivivere momenti di paura. "Ogni volta che piove, qui è l’angoscia. Non si può continuare così". Siamo nella zona di Molin Nuovo, piccola frazione di confine fra i comuni di Empoli e Castelfiorentino. Romolo Evangelista è uno dei residenti dell’area. Abita a sinistra della strada regionale 429, per chi va in direzione di Castelfiorentino, e già otto anni fa la sua abitazione è stata colpita dalle conseguenze del maltempo. Pagati i danni, ora ci risiamo. Ed il problema, secondo quanto riportato dal pensionato, sta nella scarsa manutenzione dei fossi, "mai puliti e causa di allagamenti". "La settimana scorsa l’acqua è arrivata fino alla soglia di casa, fermandosi lì – racconta esasperato l’uomo – Ma investendo tutto il giardino ed il capanno per gli attrezzi". La conta dei danni è presto fatta. "A causa di fango e acqua, il frullino, il decespugliatore e il tosaerba sono stati danneggiati. Niente in confronto alle alluvioni di otto anni fa. Ma non è possibile che a distanza di anni i problemi siano sempre gli stessi e che a rimetterci siamo noi residenti delle frazioni, cittadini di serie B rispetto a chi vive in città".

All’origine del problema, dicevamo, i fossi. Dalle colline di Monterappoli ne scendono numerosi. Servono per far defluire l’acqua che arriva dall’alto e vanno tutti a finire nel vicino fiume Elsa. "Non c’è manutenzione — spiega Romolo Evangelista — Nel mese di luglio 2022 ci siamo trovati spesso con l’acqua alle porte di casa. Non è più una questione legata all’emergenza climatica, non ci si può nascondere dietro l’eccezionalità delle condizioni meteo di questi ultimi tempi. Chi ha la competenza deve intervenire, pulire e manutenere. Questi fossi avrebbero bisogno di essere puliti almeno un paio di volte all’anno. Non è possibile che una giornata di pioggia ci metta in ginocchio. Cosa si aspetta ad intervenire? Che andiamo tutti sott’acqua?".

I fossi in direzione del fiume Elsa, secondo il pensionato, risultano pieni di terra, detriti di vario genere e arbusti. "L’acqua dai fossi, la settimana scorsa, ha tracimato riversandosi nella via di casa mia. Ha ristagnato per ore nonostante il fiume, a trecento metri, fosse libero. L’acqua non riusciva a defluire. Basta un quarto d’ora e i campi si allagano". L’appello è alle amministrazioni. "Ho chiesto più volte di essere ricevuto ma ad oggi non c’è stato riscontro – chiosa l’anziano – L’amministrazione comunale conosce bene la nostra situazione. Ci aspettiamo l’intervento di un ingegnere idraulico, di un organo competente che possa fare una verifica e che ci metta al riparo da ulteriori rischi".

Ylenia Cecchetti