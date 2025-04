La Perla, nuova vita. Sarà “Spazio Giovani“

L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa è stata ammessa al finanziamento con il terzo miglior punteggio a livello nazionale per il bando Anci legato all’Avviso per la presentazione di Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 e per la realizzazione di progetti innovativi. L’Unione è rientrata tra i 24 progetti finanziati e ha portato un luogo iconico per Empoli, l’ex Cinema La Perla, per il quale è stato immaginato un futuro come Spazio Giovani. Per finanziare il progetto, sono stati richiesti e ottenuti 238mila euro.

Uno spazio di partecipazione e aggregazione dove saranno attivati servizi culturali e ricreativi, in uno scambio intergenerazionale e interetnico. Uno spazio a oggi assente tra i luoghi di aggregazione e ritrovo giovanile, sia per la popolazione residente sia per quella del resto dei comuni dell’Unione. Alla Perla si punta ad arricchire il tempo libero dei più giovani, anche in fasce più difficili come quelle del primo pomeriggio e della sera dopo cena, con iniziative che accrescano la sensibilità verso il gioco, l’invenzione, la creatività, il gusto del bello, favorendo la socialità. Un progetto complementare a quello che nascerà all’ex ospedale di via Paladini, in quel caso più incentrato sul reinserimento dei Neet in ambito di studio o lavoro e legato a famiglie e giovani in situazioni di difficoltà e disagio.

La prima fase del progetto di rinascita del cinema La Perla sarà quella dell’avviso di manifestazione di interesse per affidare la struttura a un soggetto a prevalenza Under 35, con il relativo contratto. A seguire, la fase di studio di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del progetto, con consultazione dei portatori di interessi in interviste, focus group, workshop. Partirà poi la progettazione partecipata aperta alla cittadinanza, con la stesura di un calendario delle giornate più rilevanti con laboratori e spazi di confronto durante l’anno. Nel nuovo Spazio Giovani saranno disposte aule studio, spazi di coworking, aree ricreative con connessione internet gratuita e l’accesso gratuito 7 giorni su 7, dalle 8 alle 22 (come finanziato dal bando).

Predisposti i luoghi, nasceranno anche le iniziative. L’idea è lanciare tanti workshop dedicati alle attività più disparate, dalla ceramica al giornalismo, all’oreficeria, alla sceneggiatura; per le famiglie molte attività ludiche con laboratori e mostre dedicate. Nei fine settimana esibizioni live di ogni tipo, proiezioni e talk con ospiti. tantissime attività complementari. Il sindaco chiosa dicendo che l’ex Cinema La Perla diverrà una casa della cultura, dell’educazione, della crescita e della formazione dei nostri cittadini.Le ragazze e i ragazzi del territorio avranno uno spazio per stare insieme, divertirsi, studiare, vedere un film. Uno spazio come sarà La Perla amplificherà decisamente il potenziale di partecipazione attiva dei giovani.