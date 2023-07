La penna-freccia centra il bersaglio Gli studenti creano un’impresa e realizzano un prodotto ecologico

EMPOLI

Con la loro idea hanno centrato più di un bersaglio. Hanno creato da zero un’impresa, ideato un prodotto originale ed ecologico e fatto beneficenza. Il tutto ruota intorno ad una leggerissima penna a forma di freccia personalizzabile con migliaia di combinazioni di colori. L’idea e la realizzazione portano la firma degli alunni della 5ªC informatica dell’istituto superiore "Ferraris-Brunelleschi" di Empoli che hanno preso parte al progetto "ImpresaInAzione". Dopo alcuni mesi di preparazione teorica, gli studenti sono passati alla fase operativa simulando l’attività di una vera e propria mini-impresa, con tanto di amministratore delegato, direttore e manager per la produzione, il marketing e la finanza.

Sostenibilità e riciclo sono state le linee guida che hanno ispirato i futuri imprenditori, i quali hanno individuato un bisogno non banale: riutilizzare gli scarti di carbonio prodotti dalla sagomatura delle frecce utilizzate per il tiro con l’arco. Prima di poter centrare il bersaglio, la freccia viene infatti tagliata alla giusta lunghezza per essere il più possibile adatta al volo. Lo scarto di questa operazione sono delle aste in alluminio, legno o carbonio, dalle dimensioni di una penna. Ebbene, il compito degli studenti empolesi è stato recuperare questo materiale “prezioso” e, una volta dotata di tutto ciò che una vera freccia ha bisogno per volare (alette e cocca), l’hanno lanciata sul mercato con il nome Zero Carbon. La penna-freccia è anche personalizzabile. Attraverso il sito web ufficiale della azienda - www.e-thing.it - si possono scegliere i colori delle alette e della cocca. L’idea è stata presentata sia durante l’evento “ImpresaInAzione” sia durante i “Campionati di imprenditorialità”.

Adesso che la simulazione è giunta alla conclusione, in conformità con il regolamento di “Junior Achievement” (l’organizzazione che ha fornito agli alunni i programmi didattici di educazione economico-imprenditoriale, alfabetizzazione finanziaria e orientamento), la classe ha liquidato l’azienda. Durante l’assemblea del consiglio di amministrazione, tenutasi alla fine dell’anno scolastico, è stata presa la decisione di ripagare gli azionisti con un dividendo pari al 30 per cento dei profitti ottenuti, ma soprattutto è stato stabilito che le rimanenze finanziarie, per un totale di 440 euro, saranno devolute in beneficenza alla fondazione Meyer di Firenze, per continuare a sostenere le nobili cause a favore dei piccoli pazienti.

Gli insegnanti che hanno accompagnato il giovane team di E-Thing.ja in questa avventura si sono detti molto soddisfatti di ciò che i ragazzi sono riusciti a realizzare partendo da un’idea che potesse dare una mano concreta alla natura. Il valore aggiunto finale è stato il gesto di solidarietà che ha resto tutto il progetto ancora più bello e significativo.

i.p.