La pelle tra crisi e ripresa "Scenario complesso" Importanti investimenti

Uno scenario che resta complesso, segnato dagli strascichi delle questioni geopolitiche internazionali che hanno pesato sulla ripresa post pandemica. E uno sforzo che non si ferma, tra programmi e investimenti condivisi. Questo il quadro del mondo conciario che ha gli occhi puntati su appuntamenti strategici per il comparto, come spiegano i presidenti di Associazione Conciatori, Ezio Castellani, e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Michele Matteoli.

"L’andamento del settore – dice il presidente Castellani – complessivamente ci soddisfa, pur se siamo consapevoli delle incertezze che gravano sul macro-contesto economico. Dalle oscillazioni del prezzo del gas al rincaro dei costi energetici e delle materie prime anche le nostre aziende hanno registrato criticità, che siamo comunque riusciti a gestire". "Le incognite affrontate al meglio dai nostri imprenditori – spiega il presidente Matteoli – ci mostrano la buona salute di questo distretto, che si conferma centrale per l’intera filiera della moda. La nostra capacità di innovare è il perno su cui ruota la forza delle nostre aziende e dell’intero distretto: uno dei nostri elementi di forza". Proprio dalle attività di ricerca e innovazione prosegue l’evoluzione del distretto, così come dagli investimenti nelle infrastrutture consortili dove convergono strategie e risorse dei conciatori toscani.

Tra questi, i lavori per la realizzazione dell’Accordo di Programma per la riorganizzazione della depurazione industriale nel Comprensorio del Cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole: un ‘opera in cui il contributo dei depuratori industriali del distretto è centrale. "I lavori nei depuratori consortili di Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola – dicono i presidenti Castellani e Matteoli – proseguono secondo il cronoprogramma condiviso con Regione Toscana e Ministero, secondo il quale l’opera entrerà in regime entro il 2026. Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, firmatari dell’Accordo di Programma, supportano i depuratori in questo percorso strategico per il settore. I depuratori saranno pronti a ricevere e depurare flussi d’acqua che arriveranno da Valdinievole, Valdelsa, Empoli e Pontedera, attestandosi così tra i maggiori impianti di depurazione dell’intera Europa".

