La pelle riparte dal Tamigi. Riflettori sulla fiera di Londra. Tutte le tappe fino a Milano

La pelle esce da un 2023 che è stato carico di criticità. Per il rimbalzo dei prezzi, le tensioni internazionali delle guerre vecchie e nuove, e per le continue frenate dei mercati. Il distretto ha comunque mantenuto un’importante attrattività e vitalità. Importanti per capire le rotte del 2024 saranno gli esiti delle prime fiere dell’anno. ll primo appuntamento è lungo il Tamigi, dove il 23 gennaio va in scena Lineapelle London. Nella confermata sede dell’Ham Yard Hotel, 43 espositori (23 italiani, 20 esteri) presenteranno i primi lanci di collezione a un target molto specifico, composto da giovani stilisti, start up specializzate in accessori moda e brand alla ricerca di soluzioni e materiali smart e immaginifici. Il secondo step è oltreoceano. Il 31 gennaio e il primo febbraio la Big Apple ospiterà, al Metropolitan Pavilion di Manhattan, Lineapelle New York, avamposto fieristico statunitense diventato un imprescindibile momento di confronto per la clientela americana sia della moda che dell’architettura e del design: 111 espositori, di cui 50 italiani, tra i quali, per la prima volta, sarà presente Chirotèca – Rete della Guanteria Napoletana. Un’arte, quest’ultima, che sarà protagonista dell’esposizione "La Casa del Guanto", curata dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti allestita all’Istituto Italiano di Cultura di New York.

A Londra e New York – spiega una nota dell’organizzazione – sotto i riflettori ci saranno le tendenze studiate dal Comitato Moda LIneapelle per la stagione estiva 2025. Hanno un titolo evocativo: Vuja de, cioè il contrario di Deja Vu: "Un invito a liberare l’immaginazione, un inno al cambiamento e a vivere le situazioni consuete come se si vedessero per la prima volta, per cambiare il punto di vista e immaginare una nuova prospettiva".

Con questi presupposti si arriverà al momento clou di Lineapelle 103, a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio, che ospiterà 1.150 espositori, in linea con l’edizione di febbraio 2023. Dal Comprensorio del Cuoio saranno circa 200 le aziende presenti. Lineapelle 103 sarà una vera piattaforma creativa, commerciale e culturale che proporrà un articolato elenco di contenuti e si svolgerà in parziale concomitanza con le fiere della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 18 al 21 febbraio: Micam (calzatura), Mipel (pelletteria), TheOneMilano (abbigliamento). La fiera ospiterà la consueta premiazione del concorso Amici per la Pelle, che coinvolge oltre mille studenti – alcune centinaia dalla nostra zona – delle scuole secondarie di primo grado presenti nei distretti italiani della pelle.

Carlo Baroni