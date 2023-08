La passione più forte dei rincari Stadio, trasferte e partite in tv Il salasso non ferma i tifosi

Sì, nella stagione dei rincari anche seguire l’Empoli costerà di più. Che si scelga di vederlo in tv o allo stadio – o magari fare entrambe le cose – i tifosi dovranno quindi abituarsi a pagare qualcosa in più rispetto al passato. Gli abbonamenti sono infatti cresciuti in tutti i settori, sebbene i prezzi imposti dalla società del presidente Corsi restino tra i più bassi della Serie A. In Maratona inferiore, cuore pulsante del tifo azzurro, i rincari sono stati nell’ordine di un 20-30 per cento: dove si pagavano 145 euro (prezzo intero per i vecchi abbonati) oggi se ne spendono 190, ma questo non sembra aver frenato l’entusiasmo dei tifosi.

Il settore è andato esaurito ormai da qualche settimana, come del resto accade ogni anno, e anche a livello generale i numeri sembrano in linea con quelli della passata stagione. La società dovrebbe rendere ufficiale il numero degli abbonati soltanto nella giornata di oggi, ma i rientri dalle vacanze e l’avvicinarsi dell’inizio del campionato hanno dato una spinta alle 4500 tessere sottoscritte fino a qualche giorno fa (ultimo rilevamento diffuso attraverso i canali del club). Ad oggi, quindi, il numero di abbonati dovrebbe aggirarsi intorno a quota 6mila, molto vicino ai 6500 della passata stagione. Un dato che consentirà probabilmente alla società di incrementare in maniera piuttosto significativa la quota di incasso che arriva dagli abbonati.

In termini di spesa, però, i tifosi dovranno fronteggiare anche gli aumenti della pay-tv ed in particolare di Dazn, piattaforma sulla quale è possibile vedere con certezza tutte le partite del prossimo campionato. Un anno fa si spendevano circa 29 euro al mese, adesso la quota è salita fino a 40. Esistono però varie strategie per risparmiare, come il pagamento in una volta sola: in questo caso è possibile vedere tutte le gare degli azzurri in casa e in trasferta con 299 euro (circa 25 euro al mese) che sommati ai 190 dell’abbonamento per la Maratona inferiore fanno un totale di 489 euro.

E se a questo aggiungessimo qualche trasferta? In quel caso i costi andranno calcolati volta per volta, considerando che il prezzo medio per un biglietto del settore ospiti è di circa 20 euro (ma in stadi come Torino o Milano si va anche sopra i 30) e che a questo vanno aggiunti i costi del viaggio. Un viaggio che, con quel che costa la benzina, non è certo a buon mercato, anche se la possibilità offerta dalle trasferte organizzate via pullman consentono di risparmiare qualcosina.

t.c.