La passeggiata per Astro L’evento è confermato

Nonostante il maltempo resta confermata l’iniziativa de Le Vie in Rosa: passeggiata ludico motoria benefica in favore dell’associazione Astro per progetti oncologici, promossa da Astro , Uisp Empoli Valdelsa e Uisp Cuoio. Partenza il 27 maggio alle 14.30 da Piazza Montanelli. Alla partenza saranno presenti punti informativi di Astro dove sarà possibile acquistare anche le nuove t-shirt: il ricavato sosterrà i trasporti sanitari, che permetteranno ai pazienti oncologici di essere trasportati per le cure. La maglietta può essere ritirata anche presso i numerosi esercizi commerciali: Bar Fiore, Bar Montecatini, Bar Nuovo, Baruffa Abbigliamento, Enoteca Santamaria, Farmacia Ciardini, Fonte del Gelato, Giangusto Piadineria, Gioielleria Sabatini, Yogorino Yogurteria, Maracanà Sport & Jeans, Mirena Lingerie, Nasya, Nuovo Cinema Teatro Pacini, Ottica Visione, Palestra centro Helios, Pasticceria Louis Dessì, Reset Abbigliamento, Samanta Vaiani Fotografie, Uisp Zona del Cuoio, Vignozzi articoli da regalo e Veleno Centro Estetico.