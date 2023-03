La parola al mister Gianluca

Incontriamo Gianluca e chiediamo di raccontare un po’ del suo progetto. E’ coinvolto, emozionato, felice di essersi inserito nel contesto scuola. Il suo scopo – come ci rivela – è quello di "creare un contesto dove tecnici, atleti, collaboratori e genitori siano positivamente coinvolti e sappiano creare gruppo". L’alleanza educativa è priorità e lavorare sul territorio fa parte di questa alleanza che si esplicita con gli interventi sportivi alla Montanelli-Petrarca , con la partecipazione ai giochi di maggio e con l’avvicinamento alla scuola primaria per far conoscere il calcio a 5.

Il suo non è un lavoro, ha già il suo lavoro; il suo progetto mira ad altro. Ad aggregare, a prevenire, a consolidare, a migliorare e a sostenere le giovani generazioni trasmettendo valori quali senso di appartenenza, solidarietà, sana competitività, impegno, senso del dovere e correttezza. Il suo obiettivo alla Montanelli-Petrarca è quello di costituire squadre under 15 maschili e femminili iscritte al campionato regionale Figc (Federazione italiana gioco calcio) dalla prossima stagione agonistica. Grandi progetti e un grande contributo alla scuola e alla società!! In bocca al lupo mister!