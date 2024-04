La ’pace edilizia’ fa discutere. Il sindaco: "Non è la soluzione. Facilitiamo le norme sanatorie"

"La proposta di condono avanzata dal vice-premier Matteo Salvini? Avrebbe senso se mirasse a condonare le piccole irregolarità edilizie e formali di immobili legittimi, con titolo edilizio. E non gli aumenti di cubatura oltre i limiti della tolleranza edilizia o il condono dei fabbricati privi di titolo". È il pensiero del sindaco Giuseppe Torchia che ha espresso il proprio pensiero sul tema emerso nelle scorse ore e che fa discutere anche a livello nazionale. "Per la maggior parte dei casi sono difformità di piccola entità come lo spostamento di una finestra, di un tramezzo, l’altezza di un solaio. Ma è possibile trovare anche scostamenti progettuali di maggior rilievo – ha aggiunto - il problema è che oggi quegli immobili non hanno la conformità edilizia. Questo crea enormi difficoltà ai proprietari che non possono effettuare trasformazioni edilizie tipo un frazionamento, pregiudicano i passaggi di proprietà e le successioni. Inoltre c’è il principio della doppia conformità: il rispetto delle norme al momento dell’abuso e di quelle attuali, che caratterizza le sanatorie, rende il tutto particolarmente oneroso e complesso. Non tutti i proprietari hanno le condizioni economiche per affrontarle".

Secondo Torchia, una soluzione però ci sarebbe. "Basterebbe semplificare le norme delle sanatorie, superando il principio della doppia conformità – ha concluso il primo cittadino – purtroppo, penso che tale proposta sia dettata più dalla propaganda, in vista delle imminenti elezioni amministrative ed europee, che dall’effettiva necessità di risolvere un problema. Temo quindi che, dopo le elezioni, nessuno ne riparlerà".

Giovanni Fiorentino