La nuova scuola in ritardo: "Piogge e acciaio sparito stanno frenando il piano"

Ci vorranno novanta giorni in più del previsto per realizzare la nuova scuola dell’infanzia a Le Vedute. A chiedere la proroga – concessa dall’amministrazione comunale - la ditta che esegue i lavori. Una richiesta motivata "da un lato dalla prolungata impossibilità di accedere all’area di scavo con i mezzi nel corso del 2023 e nei primi mesi dell’anno – si legge nell’atto – e quindi di lavorare con continuità, a causa delle condizioni meteorologiche avverse".

La ditta ha evidenziato che dalla data di inizio lavori alla data della richiesta si sono verificate precipitazioni per circa 82 giorni. Ma c’è anche un altro motivo: "la difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, in particolare quella dell’acciaio da costruzione dovuta al picco della domanda dei materiali conseguente alla previsione normativa dei bonus edilizi". L’amministrazione ha concesso la proroga verificate le effettive e oggettive necessità prospettate dall’impresa appaltatrice a eseguire le lavorazioni mancanti nelle giuste condizioni climatiche. Inoltre "non è stata ancora rilasciata la “conformità” del progetto strutturale – si legge –: da parte del settore sismica regionale – a seguito della richiesta due di integrazioni (alla quale è in preparazione la risposta) dovute alla forma particolare della pianta della scuola con lavorazioni della struttura d’acciaio". La nuova data di fine lavori sarà il 17 luglio.

ll progetto, dal costo complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro, è finanziato grazie ai fondi europei del Pnrr e a quelli statali del Gse e prevede un plesso completamente nuovo, che andrà a sostituire l’edificio attuale e che sarà realizzato in una posizione più distante rispetto alla strada. La nuova scuola ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione.

Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d’inverno sfruttabile anche in caso di maltempo. La riqualificazione della scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco” nella frazione di Vedute – inserita nell’ultimo piano triennale di edilizia scolastica della Regione – ha preso il via nel maggio dello scorso anno.

