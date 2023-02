La nuova scuola, green e inclusiva Ecco l’appalto per ’Staccia Buratta’

E’ ormai arrivato il tempo dei lavori per costruire, dopo tanto che se ne parla, la nuova scuola dell’infanzia "Staccia buratta" a Vinci (anche con un’aula all’aperto). Vicino al centro storico. Nelle scorse settimane era trapelato che l’appalto era pronto. Adesso è avvenuta, da parte del Comune, la pubblicazione. Ricordiamo che si tratta di lavori per circa 2,5 milioni di euro - investimento di tutto rispetto - per realizzare un luogo accogliente, inclusivo e d’avanguardia per 100 bambini, il personale, e il necessario spazio di interscambio con le famiglie.

Ecco dove si metteranno in azione le ruspe entro poche settimane: l’area è in via 25 Aprile, appunto non distante dal centro di Vinci, dove oggi si trova la vecchia scuola ormai non più utilizzabile. Questo edificio è destinato alla demolizione. Al suo posto, sorgerà la nuova scuola dell’infanzia secondo i criteri più avanzati di "bioarchitettura", anche all’insegna dell’efficienza energetica (e nel rispetto di ogni precauzione di tipo sanitario: questi ultimi anni sono stati molto ‘istruttivi’). Detto della capacità di ospitare in piena sicurezza ben 100 bambini, il nuovo plesso sarà suddiviso in quattro sezioni. Come si vede anche dai disegni a suo tempo pubblicati dal Comune, ovverosia al momento del via libera al progetto definitivo, ci sarà spazio per un’aula all’aperto e per aree verdi attrezzate per ospitare orti didattici e piantumazioni di alberi da frutto.

I punti a verde saranno attorno alla scuola, anche a creare una sorta di cuscinetto con la viabilità. In proposito, la situazione odierna dei parcheggi pubblici in questa zona è deficitaria: motivo per cui il cantiere si estenderà alla costruzione di 14 posti auto all’interno della pertinenza scolastica e 12 all’esterno, lungo la stessa via 25 Aprile. La giunta, in merito, parla di scuola innovativa e sicura, realizzata come accennato secondo criteri di ecosostenibilità, sia riguardo ai materiali utilizzati che al contenimento dei consumi. Tempi? Al momento dell’apertura del cantiere tutto sarà più chiaro, l’obiettivo è nero su bianco nella scheda post-progetto: "Il prima possibile". E’ difatti una necessità ben presente alle famiglie di Vinci.

A.C.