La nuova pista d’atletica I finanziamenti per i lavori "Ecco 400mila euro"

Ci sono i 400mila euro decisivi. Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e la giunta comunale hanno centrato l’obiettivo: è stato ottenuto il finanziamento per il rifacimento della pista di atletica allo stadio comunale Filippo Corsini attraverso il bando per il miglioramento degli impianti sportivi pubblici della Regione Toscana. Un finanziamento che andrà a coprire quasi il 90% del costo complessivo dell’intervento. I restanti 54mila euro saranno finanziati dall’amministrazione comunale con una variazione di bilancio. Si tratta di una notizia attesa e che farà felici non solo i dirigenti dell’Atletica Fucecchio ma anche tanti sportivi che frequentano l’impianto di Viale Buozzi e che negli ultimi anni non hanno potuto contare su una pista in buone condizioni. Adesso sarà possibile realizzare la nuova pista di atletica, con le varie aree e pedane dedicate a lanci e salti, e migliorare l’impianto anche in altri aspetti. Il progetto, infatti, prevede anche l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, con la creazione di un percorso dedicato alle persone con ridotte capacità motorie, e l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Per l’amministrazione comunale e per il sindaco Alessio Spinelli si tratta di un risultato particolarmente gratificante visto che la realizzazione della nuova pista era uno degli obiettivi contenuti nel programma di mandato con il quale il primo cittadino è stato riconfermato nel 2019.

"Sono soddisfatto del risultato raggiunto - dice Spinelli - perchè adesso con un piccolo sforzo economico potremo realizzare un impianto completamente nuovo che sarà a disposizione di una società gloriosa come l’Atletica Fucecchio, delle altre società sportive, delle scuole e di tutti i cittadini che vorranno utilizzare l’impianto. Credo che tutte le forze politiche locali, che in questi anni in consiglio hanno sottolineato più volte l’importanza di avere una pista di atletica nuova, non faranno mancare il loro voto favorevole per approvare la variazione di bilancio che ci permetterà di realizzare l’intervento in tempi molto rapidi". Sul cronoprogramma dei lavori interviene l’assessore allo sport Fabio Gargani. "Sono tempi contingentati e imposti dal bando. I lavori - dice - dovranno iniziare entro la fine di novembre e concludersi entro la fine del 2024 ma se ci fosse la possibilità di realizzare il tutto in tempi più rapidi l’amministrazione non si tirerà indietro".