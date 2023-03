La nuova Casa Sartori Impianto pronto nel 2024

Al suo interno saranno realizzati quattro biodigestori anaerobici in grado di trasformare la frazione organica proveniente dalle raccolte differenziate in biometano, garantendo ad Alia ed alla Toscana l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti organici urbani. Il tutto all’interno di Casa Sartori, dove nella giornata di ieri sindaci e amministratori del territorio hanno effettuato un sopralluogo.

Accompagnati dall’ingegnere Franco Cristo, program manager del progetto Biodigestori di Alia e dai vertici aziendali gli amministratori hanno avuto modo di osservare lo stato di avanzamento dei lavori e conoscere approfonditamente le fasi di funzionamento del futuro impianto. Proseguono, quindi, secondo cronoprogramma i lavori al cantiere, avviato a fine febbraio, dove, con un investimento di 55 milioni, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio adibito alla ricezione ed al pretrattamento dei rifiuti organici, quattro biodigestori, una sezione di trattamento del biogas prodotto ed upgrading a biometano, un locale per il trattamento del digestato in uscita, una nuova palazzina servizi, oltre alle infrastrutture accessorie ed al revamping delle sezioni di compostaggio esistenti.

La realizzazione delle nuove sezioni procede nel rispetto dei tempi imposti, con il raggiungimento del 70 per cento delle opere computate. L’avvio dovrebbe avvenire a fine 2023, mentre il collaudo sarà svolto nel corso del primo semestre 2024. A regime, ogni anno sarà possibile trattare complessivamente 160mila tonnellate di rifiuti (145mila di rifiuti organici e 15mila di verde), producendo oltre 12 milioni di metri cubi di biometano e 35mila tonnellate di ammendante. Il biocarburante pulito e rinnovabile potrà essere utilizzato per autotrazione come combustibile od immesso nella rete nazionale.