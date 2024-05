La notte insonne di Raimonda. In 600 a cena per festeggiare: "Ecco i segreti del trionfo"

Il giorno dopo è quello in cui si tenta di realizzare. Non è un sogno: tutto vero. E’ senza voce il presidente della Contrada Capitana Porta Raimonda. "È stata una notte insonne, lunghissima e tante altre così ne verranno". Meraviglioso. Ecco il primo aggettivo che Marco Mancini utilizza per descrivere questo Palio. Il cielo sopra Fucecchio è giallo azzurro, i colori della vittoria, la bandiera che domenica ha sventolato sopra le altre dopo una gara che ha trasformato i pronostici in realtà. "Stentavamo a crederci - dice con l’emozione stretta in gola Mancini - Quando passano così tanti anni dall’ultima vittoria non ci si ricorda nemmeno più come si fa a gioire. 25 anni sono lunghi, moltissimi ragazzi che sono il cuore di Raimonda, erano increduli: e ora che si fa? Come si festeggia? Alla fine è stato tutto spontaneo". Il popolo trionfante ha improvvisato una cena per 600 persone. Tutte incontenibili. La festa è andata avanti ieri con un’altra cena di contrada "dove ognuno ha portato qualcosa da casa. Giusto allentare la pressione sulla cucina che in queste settimane è stata davvero indaffarata". Conquistare il 43esimo Palio era più che una ipotesi per i raimondini. "Ci credevamo. Avevamo buone chance di portare a casa questo Cencio. Ci siamo resi conto di avere la vittoria in tasca alla prima curva della batteria finale".

In testa una sola accoppiata: Blue Star e Francesco Caria. "Sono stato contento della scelta del capitano Marco Costantini, ricaduta su Caria che è uno dei migliori fantini sulla piazza. Un amico di Raimonda, dove è di casa ormai. Ha corso per noi che era un ragazzino e il mio sogno era quello di farlo tornare. Magari su un cavallo di prima categoria". Caria ci ha provato indossando la giubba gialloazzurra nel 2012, nel 2013, e ancora nel 2023. Questo l’anno decisivo con Blue Star che nel 2023 era toccata a San Pierino e che in questo ultimo anno è cresciuta parecchio, "complice il fondo della pista rinnovato che ben si adattava alle sue caratteristiche". E’ un Palio che pesa e che regala a Raimonda una gioia super, già vissuta nel ’93, nel ’96 e nel ’99. "Io c’ero e ricordo bene quelle sensazioni - dice Mancini - La prima vittoria non si scorda mai e questa è paragonabile, per intensità, a quella del 1993. Ero un ragazzino allora, e mi rivedo nell’euforia dei giovani contradaioli di oggi". Un Palio meritato dopo un anno di difficoltà. "Eravamo in debito con la sorte che ci ha bersagliato, tra l’alluvione di novembre e la perdite di due nostri maggiorenti storici, Francesco Reali e Lorenzo Viti. La dedica è per loro, ma anche per i giovani. Sogni nel cassetto? Li parcheggiamo lì e ci godiamo questa magia".

Ylenia Cecchetti