La notte delle stelle insieme a ’Fido’ Degustazioni, musica e food Pensando agli amici a 4 zampe

Dalla caccia al tesoro tra le vigne, all’osservazione della volta celeste in compagnia degli astrofili. Ma anche grigliate tra i filari e incontri con agronomi ed esperti che raccontano il legame tra il vino e le stelle. E tutto questo in compagnia di Fido. Grazie al Movimento Turismo del Vino Toscana le nostre cantine quest’anno diventano ’pet friendly’. L’idea è sensibilizzare quanto più possibile contro l’abbandono degli animali domestici, un messaggio importante accompagnato da una campagna social. L’edizione 2023 di "Calici di Stelle", dunque, pensa agli amici a quattro zampe, creando eventi all’aria aperta per far divertire insieme i cani e i loro padroni. "Calici di Stelle" 2023, evento promosso dal Movimento Turismo Vino, anche nell’Empolese Valdelsa propone dunque degustazioni in notturne e attività un po’ per tutti. Vasta la scelta di proposte per trascorrere serate piacevoli immersi nella nostra campagna. Ecco qualche idea. Per la notte di San Lorenzo, la Pro Loco di Montespertoli organizza una cena tra piazza del Popolo e via Roma. L’appuntamento è fissato per giovedì a partire dalle 19,30: i partecipanti potranno scegliere tra i piatti proposti da abbinare ai vini suggeriti dalle aziende agricole protagoniste (per prenotazioni chiamare il 339 252 4329 o recarsi direttamente all’edicola-punto informazioni in piazza del Popolo). Anche a Vinci la manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole locali torna, firmata dalla Pro Loco. "Calici di Stelle" nella città del Genio offrirà la possibilità di trascorrere la notte di San Lorenzo degustando ottimi vini, dalle 19, e si concluderà a mezzanotte con musica swing (sul palco in piazza Guido Masi) e con la bossa nova (in piazza Conti Guidi).

Gli appassionati potranno visitare una mostra fotografica tra la terrazza della Biblioteca Leonardiana e via Bonifazio. Gli stand di oltre dieci produttori, inoltre, saranno affiancati da banchi di street food. Il Museo Leonardiano per l’occasione sarà aperto al pubblico gratuitamente. Dalla terrazza della torre si potrà anche osservare il cielo grazie al supporto del Gruppo Astrofili di Montelupo. Ed è proprio a Montelupo Fiorentino che la notte di San Lorenzo ha registrato il sold out. Sono centinaia le persone attese all’osservatorio astronomico Beppe Forti dove l’appuntamento con gli astri si fa in due. Oltre alla serata di giovedì 10, anche sabato 12: dalle 19 dopo l’apericena a buffet, tutti col naso all’insù per vivere la magia della notte delle stelle cadenti. Anche alla tenuta di Sticciano, Certaldo, dopo cena gli ospiti potranno seguire l’intervento di un astrologo che guiderà il pubblico in un viaggio tra stelle e costellazioni a ritmo di musica jazz e soul.

Ylenia Cecchetti