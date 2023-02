"La nomina di Cassano è un passo avanti per il nostro Paese"

Una donna alla guida della Corte di Cassazione. "E’ un bel giorno per le nostre istituzioni ed è un altro pezzo del soffitto di cristallo che cade", commenta il sindaco di

Empoli, Brenda Barnini, che sottolinea la sua soddisfazione. La nomina di Margherita Cassano è stata proposta all’unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Il voto finale, il primo marzo, con il presidente della Repubblica. "Una notizia davvero eccezionale - dice Barnini -. Per la prima volta nella storia del nostro Paese sarà una donna a ricoprire questo ruolo, si tratta di un altro significativo e concreto passo in avanti sul cammino della parità di genere. Ho avuto il piacere di conoscere in questi anni la presidente e ho avuto modo di apprezzarne la levatura morale, l’adesione incondizionata ai valori costituzionali, l’incarnazione della giustizia nella sua dimensione più autentica. A Margherita Cassano i miei più sinceri complimenti in questo giorno importante per il nostro Paese".