"La New Publiservizi è una mossa per gli investitori"

EMPOLI

Un altro argomento sempre di attualità è il progetto Multiutility e la relativa proposta avanzata dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini, per la costituzione della società New Publiservizi Spa. "Secondo quanto ha spiegato servirà per cercare di raccogliere tutte insieme e valorizzare, quindi di rappresentare al meglio, le quote dei comuni della valdelsa – commenta Marco Cardone – ma secondo noi non ha la finalità di battere i pugni sul tavolo, bensì quella di tranquillizzare gli investitori".

"Questi infatti sono più propensi a sedersi in un’assemblea dei soci, non tanto quando ci sono 50 o 60 comuni che posso dire la loro, ma piuttosto quando i comuni hanno magari dato mandato a un unico soggetto, come in questo caso potrebbe essere la New Publiservizi Spa – prosegue Cardone – perché è più difficile che emergano delle peculiarità, in quanto se per esempio all’interno di New Publiservizi Spa ci sono uno o due comuni contrari, vengono messi da parte quando deve portare il suo parere favorevole, avvallato da tutti gli altri comuni. Quello che più preoccupa, però, è che a livello politico non c’è stato un posto in cui se ne sia discusso".