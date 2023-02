La Multiutility ha allargato il CdA Cresce la presenza del territorio

di Francesca Cavini Si allarga il consiglio di ammministrazione della Multiutility Toscana. Si è infatti svolta ieri mattina l’assemblea dei soci di Alia Servizi Ambientali Spa - Multiutility Toscana che ha deliberato l’ampliamento del consiglio di amministrazione portandolo a 11 membri. Nel numero dei nuovi nominati figura anche Filippo Sani, dottore commercialista che fino all’atto di scioglimento è stato amministratore delegato di Publiservizi, la holding che gestiva i servizi pubblici dell’Empolese Valdelsa. Una presenza importante nel CdA che ha preso forma ieri e che, unita a quella del vicepresidente della Multiutility, Claudio Toni, porta a due le figure di riferimento provenienti dall’area dell’Empolese Valdelsa, che, volendo, diventano tre se si considera che anche l’ex presidente di Publiservizi, l’avvocato Marco Baldassari, è entrato ieri a far parte del nuovo consiglio di amministrazione. I nuovi membri si uniscono, fino alla regolare scadenza ovvero fino alla approvazione del bilancio 2022, al CdA di Alia Spa attualmente in carica. Filippo Sani, oltre a gestire un affermato studio di commercialista, ha un passato anche da amministratore pubblico in quanto è stato assessore a Empoli quando era sindaco Vittorio Bugli. Anche Claudio Toni ha al suo attivo una lunga esperienza come amministratore pubblico, visto che è stato...