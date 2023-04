La multiutility e i nuovi servizi Tavola rotonda

Sul tavolo il tema principale sarà quello della Multiutility. Domenica 16 aprile dalle 15 alle 19 alla Casa del Popolo di Santa Maria, a Empoli, ci sarà l’assemblea regionale di Potere al Popolo! Toscana. Il tema principale sarà quello della nuova società che "gareggerà" per l’assegnazione dei bandi di gestione dei servizi pubblici locali a livello regionale.

Si tratta di un soggetto che sarà pubblico solo a livello nominale, ma che di fatto sarà in mano ad investitori privati dal momento che sarà quotata in borsa. La Multiutility Toscana dovrà reperire, infatti, sul mercato azionario oltre due miliardi di euro. "Un’operazione che inevitabilmente metterà a profitto servizi pubblici e inalienabili come l’approvvigionamento idrico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, gas ed elettricità – spiega un nota –. E che contestualmente allontanerà dal controllo degli enti locali e dei cittadini il loro esercizio".

"Quello della costituzione della Multiutility, voluta dalla grande maggioranza dei sindaci toscani a marca Pd, ma anche espressione della destra – prosegue la nota –, è un tema fondamentale che interessa tutti i territori della nostra regione e che ha innumerevoli implicazioni a livello economico e sociale. Per questo riteniamo necessario elaborare una strategia di opposizione politica che metta insieme il lavoro svolto fin qui all’interno dei consigli comunali, ma anche e soprattutto all’interno delle mobilitazioni che si sono sviluppate sui territori".

A seguire ci sarà l’apericena per tutti gli intervenuti.