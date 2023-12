La mozione di sfiducia e revoca per Mantellassi

Appuntamento importante questo pomeriggio, ore 17.30, con un consiglio comunale ricco. Tra i temi all’ordine del giorno ci sarà, infatti, anche la mozione di sfiducia e revoca del presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi "ai sensi dell’articolo 37 del regolamento dell’organizzazione del consiglio comunale", presentata dai gruppi consiliari Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune per la sinistra, M5s. Ma spazio anche a un focus sui lavori di somma urgenza legati all’alluvione del 2 novembre nel sottopasso via dei Cappuccini; sulla variante al Regolamento urbanistico; e sul tema problemi sicurezza, accessibilità, rifiuti pannoloni e decoro delle frazioni e dello stadio comunale, attraverso un’interrogazione del gruppo consiliare FdI-Centrodestra per Empoli.