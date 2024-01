La mossa dei Comuni. Verso la holding di area con partecipazioni sia in Alia che in Asev

Il consiglio comunale empolese si troverà presto a decidere sulla costituzione di una holding di partecipazioni tramite il conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società Alia Servizi Ambientali Spa e Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. La società è destinata ad accogliere tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni della nostra zona, "in modo da dotarsi – si legge in un comunicato stampa del Comune - di uno strumento di rappresentanza unitaria espressione della relativa realtà territoriale dell’Empolese Valdelsa". La proposta è consultabile nella sezione ’avvisi’ sul sito web istituzionale del Comune. Già adesso gli enti locali dell’ex Publiservizi, meno Pistoia, sono riuniti in un patto di sindacato, che è la terza forza all’interno di Alia Spa.

Adesso, partendo dalla nostra zona, si sta facendo il salto successivo, costituendo una holding che rappresenti gli enti locali, basandosi su quelli della nostra area. Già un anno fa via del Papa aveva iniziato il cammino, mentre il Comune di Vinci aveva deciso in proposito, finendo però sotto la lente della Corte dei Conti, che aveva avanzato dei rilievi. Adesso la questione torna in ballo elaborando "un nuovo progetto conforme a quelle che erano state le osservazioni della Corte dei Conti. Questa è la ragione per cui i Comuni vanno a proporre uno strumento che non tiene assieme solo le partecipazioni relative alla Multiutility ma anche quelle dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa". I magistrati della Corte non erano d’accordo che si costituisse "una holding per gestire le partecipazioni di un solo soggetto". Nel comunicato si aggiunge, poi che "la volontà è quella di dare ulteriore stabilità alla rappresentanza dell’Empolese Valdelsa all’interno della compagine di soci". Però l’operazione non si fermerà al nostro territorio: l’obiettivo, stando a fonti attendibili, è quello di arrivare ad ampliare il numero di enti locali associati nella holding per avere la possibilità di poter contare in misura adeguata alla realtà dei territori interessati, ma soprattutto dare concretezza alle aspettative di avere un ruolo non marginale in quel progetto che ha visto proprio i Comuni della nostra area, e Publiservizi, al centro dell’elaborazione della proposta.

Bruno Berti