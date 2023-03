La morte di Adrian Le parole della sorella "Mio fratello era sano" Lo strazio della mamma

Un mazzo di rose bianche sul banco di scuola. Un mazzo enorme, testimone dell’affetto ma anche dello sgomento che provano i compagni di classe e di scuola di Adrian Antonel Herbicianu, il 16enne tragicamente scomparso due giorni fa per un improvviso malore che gli è stato fatale. Gli studenti dell’Enriques di Castelfiorentino, la scuola frequentata dal giovane, questa mattina, alle 10,30, si ritroveranno nel piazzale dell’istituto per un saluto collettivo ad Adrian, e sarà osservato un minuto di silenzio. Poi le lezioni riprenderanno regolarmente. La dirigente dell’istituto valdelsano, Barbara Degl’Innocenti, nelle ore successive al tragico epilogo ha aperto una unita di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe dello sfortunato ragazzo, ai docenti e ai collaboratori scolastici. La sua classe, la 1A del tecnico economico, e la scuola intera sono sconvolti per quello che è successo e, come ha sottolineato un’insegnante dell’Enriques ieri mattina, è molto importante che ci sia all’interno dell’istituto personale appositamente formato per aiutare tutti a superare questa tragedia. "I ragazzi hanno bisogno di parlare di quello che è successo", era la frase più ricorrente ieri mattina anche a Castelfiorentino. Un paese ammutolito davanti all’enormità di questa vita spezzata all’improvviso che ha...