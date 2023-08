La moda va sempre più forte L’export supera i 650 milioni È oltre l’11% della Regione

Il distretto dell’abbigliamento di Empoli conferma la propria centralità tra le specializzazioni distrettuali toscane e lo fa con una quota che supera l’11 per cento del totale dell’export distrettuale toscano. Un risultato benaugurante per le imprese della moda, da sempre una delle voci più importanti dell’economia del territorio. La consistenza di questi numeri emerge dal Monitor dei Distretti della Toscana realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. L’esame evidenzia che nel primo trimestre del 2023, il distretto dell’abbigliamento empolese ha realizzato esportazioni per 652,4 milioni di euro, segnando una crescita netta di ben 43,5 milioni (+7,1 per cento) rispetto all’anno precedente. In particolare, dall’analisi delle destinazioni raggiunte dai preziosi capi d’abbigliamento ’made in Empoli’ si nota che, tra i Paesi di destinazione appunto, c’è una ricomposizione delle vendite tra Svizzera (con -16,6 milioni di euro pari a -5,7 per cento) e Francia (con un netto +15,4 milioni di euro; pari a +39,6 in percentuale). Entrambi i Paesi sono di riferimento per le filiere del lusso e hub logistici per gli scambi internazionali delle principali maison della moda. Il rapporto del Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo rivela inoltre i buoni risultati ottenuti dall’export empolese verso la Cina (con un +8,4 milioni di euro; pari a +21,8 in percentuale), la Germania (con +4 milioni di euro; pari al +15,9 per cento) e a il Regno Unito ( con +4,7 milioni di euro; pari al +33,6 in percentuale). Le esportazioni distrettuali toscane, nel complesso, confermano un andamento positivo nel primo trimestre 2023, pari a +2,4% con un valore di 5,9 miliardi di euro, superiore di 137 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2022. Parte di questi risultati continua a essere spiegata dall’aumento dei prezzi alla produzione esteri, che a livello nazionale, pur mostrando un rallentamento, sono saliti nel manifatturiero del 6,9% nel primo trimestre 2023.

Fran.Ca.