La moda fra bilanci e prospettive "I rincari frenano la crescita"

di Bruno Berti

Se la locomotiva europea, la Germania, sta avendo dei problemi in quanto a crescita economica, specie nel nevralgico settore dell’auto, ne discende che le economie dell’area euro collegate soffrono per gli affanni del motore del Pil della Ue. Da un lato a causa di un ‘clima’ che tende al brutto e dall’altro per i collegamenti tra il ‘sistema’ tedesco e alcune economie dell’Ue. E tra queste quella italiana occupa una posizione di rilievo. Però le conseguenze non sono uguali per tutti: dipende dal livello d’interazione tra le diverse economie.

Per questo la nostra zona è meno interessata dalla febbre tedesca di quanto non lo sia l’Emilia Romagna, con le tante aziende che lavorano in buona parte per conto delle prospere, ora con meno smalto, aziende automobilistiche della Repubblica federale. Infatti, avere come settore principe dell’economia il buon vecchio abbigliamento, con sua maestà l’export, ci evita di dover pagare un tributo alle difficoltà tedesche. Il mercato federale non è mai stato in cima agli sbocchi della moda di qualità e quindi permette alla nostra economia, che invece lavora ancora nel nome del trench, per usare un’immagine che da queste parti è di facile comprensione, di guardare al futuro con minori apprensioni. Su queste considerazioni si concentra il presidente nazionale di Federmoda Cna, Marco Landi, dell’omonima azienda di confezioni empolese. Certo, queste valutazioni non significano che da noi tutto va bene: i ribassi nella crescita prevista per quest’anno e, in prospettiva, anche per il 2024, non spalancano certo praterie di automatici successi per l’economia italiana e per quella locale. Che comunque ha qualche carta in più da giocare rispetto ad altre.

Se guardiamo al quadro complessivo, però, contano sì i circa 10.000 addetti dell’abbigliamento, concentrati in buona parte nell’Empolese, ma ci sono sempre da considerare i riflessi negativi di temi economici di lungo respiro. Tanto per restare all’abbigliamento, c’è da considerare che l’afflusso delle truppe dell’esercito della manodopera di riserva, i cinesi, da noi sta diminuendo d’intensità. "Si mantengono - dice Landi – i livelli che c’erano prima del Covid. Se da un lato le autorità di Pechino da qualche tempo hanno riaperto i confini, dall’altro c’è da considerare che molti immigrati orientali già presenti da noi cercano, e trovano, anche altre attività". Da valutare, poi, gli effetti della crisi che sta colpendo l’economia del Dragone d’Asia. Le insidie, anche per l’economia locale, sono annidate pure in questioni che riguardano tutto il Paese. "Si deve tener conto – dice Landi – che le imprese devono fare i conti anche con un potere di acquisto dei cittadini che si abbassa: pensiamo solo ai rincari dei mutui e ai carburanti per auto che veleggiano sui due euro", con i conseguenti salassi per i portafogli di tutti. "Eppure i prezzi delle materie prime sono scesi, ma non per il consumatore finale".

Per la voce carburanti c’è da considerare, poi, che il mercato è in mano, in buona parte, alla famosa Opec +, dove il segno più sta per Russia. Quindi i padroni dell’oro nero tendono a diminuire la produzione per spuntare prezzi più alti per i loro prodotti. "Senza dimenticare che le accise, le tasse sui carburanti presenti ovunque, in Italia particolarmente salate, sono una boccata d’ossigeno per i bilanci statali". Per venire incontro ai problemi di tanti cittadini, Landi pensa, in linea con le associazioni di categoria, che abbassare il cuneo fiscale serva per mettere soldi in tasca ai cittadini, rendendo loro, quindi, più agevole consumare. Il dirigente nazionale di Federmoda Cna è consapevole che ci sarebbe anche l’ipotesi di contratti con salari più alti. Però si dovrebbe sempre fare i conti con un fisco ‘assetato’, "senza contare che le aziende in proposito hanno minori margini perché devono mantenere le loro posizioni sul fronte della competitività".