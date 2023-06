La moda che piace Volano le esportazioni Fatturati in crescita Oltre 300 milioni in più

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Oltre trecento milioni di euro in più rispetto al 2021, ma anche – ed è probabilmente l’aspetto più significativo – tredici punti percentuali di crescita rispetto al 2019, l’anno prima della pandemia da Covid. Vola l’export in Toscana ed il distretto dell’abbigliamento di Empoli (che comprende anche le aziende della Valdelsa) non fa eccezione. I risultati, contenuti all’interno del tradizionale monitor dei distretti di Intesa San Paolo, restituiscono un quadro estremamente positivo sul fronte delle esportazioni, anche se il risultato è influenzato in maniera significativa dal caro prezzi e dall’inflazione che ha caratterizzato soprattutto la prima parte del 2022.

Il fatturato delle imprese del comparto è stato di 2.856,6 milioni di euro, contro i 2.545,2 del 2021. Una crescita in termini percentuali pari al 12,2 per cento, che diventa però un 13 per cento se paragonato al dato del 2019, ultimo anno prima dello scoppio dell’emrgenza sanitaria. L’abbigliamento di Empoli, che pesa all’interno dei distretti della Toscana per un 11,1 per cento, si conferma così uno dei settori trainanti dell’economia regionale in termini di export, anche se le buone performance hanno riguardato la stragrande maggioranza dei comparti. Nel 2022 le esportazioni distrettuali toscane hanno superato ampiamente i 24 miliardi di euro, importo più che doppio rispetto al dato del 2008 e punto di massimo degli ultimi quindici anni. Rispetto all’anno precedente, le vendite all’estero sono aumentate di 2,7 miliardi (12,7 per cento) e hanno superato il valore del 2019 di 3,7 miliardi di euro (18,2 per cento). Ma, come accennato, solo una parte di questi risultati è spiegata dall’aumento dei prezzi alla produzione che si è intensificato nel corso del 2022.

Stimando la variazione delle esportazioni al netto dell’effetto prezzo, si rileva infatti come per le produzioni manifatturiere dei distretti toscani in generale e dell’abbigliamento di Empoli nello specifico, la crescita resti consistente sia nel confronto con il 2021 (6 per cento), sia rispetto al 2019 (più 7,2 per cento), a dimostrazione dell’elevata reattività e competitività delle specializzazioni distrettuali. Tornando all’export e al dato empolese, gli aumenti più significativi si sono registrati soprattutto nel secondo e terzo trimestre del 2022, quando la crescita rispetto al 2021 ha toccato punte del 20 per cento in termini di fatturato. Un dato che il distretto spera di consolidare nel 2023, anche se lo scenario macroeconomico resta condizionato da elementi di complessità ed elevata incertezza a partire da un quadro di domanda mondiale meno favorevole. Le specializzazioni distrettuali dovranno valorizzare le caratteristiche che hanno reso distintive le produzioni toscane, come l’elevata flessibilità, la qualità e il forte presidio dei mercati internazionali, per cogliere le opportunità che si potrebbero presentare.