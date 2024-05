La misura dei nidi gratis. Si aprono le domande

"Nidi gratis" è una misura, promossa da Regione Toscana grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che integra il contributo Inps “Bonus Nido” andando a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Prevede di fatto uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35 mila euro. Per Fucecchio hanno aderito: Nido d’infanzia comunale La gabbianella, Nido d’infanzia privato accreditato Peter pan, Nido d’infanzia comunale Filo e palla, Nido d’infanzia privato accreditato Ape Maia, Nido d’infanzia privato accreditato Isola che c’è, Nido d’infanzia privato accreditato Fantabosco, Spazio Gioco privato accreditato La coccinella, Nido d’infanzia privato accreditato Le coccinelle. Le famiglie potranno presentare le domande dalle 9 del giorno 29 maggio fino alle 18 del 27 giugno, esclusivamente mediante applicativo regionale.