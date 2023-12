La missione: abbattere lo smog. Il Comune pianta 315 alberi: "Un progetto a lungo termine"

In arrivo 315 nuovi alberi per aiutare l’ambiente. Operazione che si realizza grazie a un finanziamento regionale ottenuto dal Comune attraverso uno specifico progetto per l’abbattimento delle emissioni in ambito urbano. Nelle strade della zona artigianale di Mezzopiano e lungo la Strada Provinciale 11 Circonvallazione di Fucecchio l’azienda incaricata dall’amministrazione comunale ha iniziato in questi giorni a inserire negli spazi verdi alberi di Frassino, Liquidambar, Pioppo bianco, Pioppo nero, Leccio, Farnia, Salice bianco e Siliquastro, tutte specie in grado di garantire un elevato assorbimento degli agenti inquinanti, oltre a essere coerenti con il contesto paesaggistico. Il progetto ha un costo complessivo di 90mila euro, di cui 80mila finanziati dalla Regione Toscana e 10mila dal Comune di Fucecchio. Del progetto fa parte anche la manutenzione delle piante per cui nel periodo primaverile ed estivo gli arbusti verranno innaffiati e potati secondo le necessità.

"I lavori sono partiti adesso – spiega il sindaco Alessio Spinelli – perché questo è il periodo più adatto per la piantumazione di alberi e arbusti ornamentali. L’incremento del patrimonio arboreo e del verde è un obiettivo che l’amministrazione persegue da sempre. Del resto la sostenibilità ambientale è un tema che si affronta con progetti a lungo termine, sia attraverso l’aumento del verde, sia con azioni che riducano l’inquinamento e quindi l’utilizzo delle auto come la creazione di una viabilità alternativa come quella proposta attraverso la realizzazione di piste ciclabili e pedonali".