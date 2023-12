La Misericordia è riuscita a ripristinare il servizio di emergenza

Da domenica 14 gennaio anche la Misericordia di Gambassi Terme potrà nuovamente intervenire in prima persona con i propri operatori sanitari, in caso di chiamata al 118/112. A distanza di quasi un anno dall’ultima chiamata coperta, infatti, l’associazione è riuscita a ripristinare il servizio di emergenza sanitaria, l’unico che in questi ultimi mesi non rientrava più tra quelli offerti. La mancanza di personale qualificato era stata all’origine della cessazione di tale servizio, che adesso torna quindi attivo dopo un grande lavoro, in primis del volontario Massimo Casalini. Dal reperimento delle autorizzazioni ai corsi e agli aggiornamenti sostenuti, fino alle concessioni e all’allestimento dei mezzi. Questa la cospicua mole di lavoro che sta dietro ad un ritrovato servizio di estrema importanza per tutta la comunità di Gambassi Terme. "Con il mio impegno e quello di Giulia Pitzeri siamo riusciti finalmente ad avere nuovamente due operatori qualificati per portare avanti il servizio di emergenza, dopo quasi un anno di mancanza – spiega lo stesso Casalini – Inizieremo a gennaio a domeniche alterne, poi da febbraio contiamo pian piano di aumentare la disponibilità coinvolgendo anche i volontari delle Misericordie limitrofe come Castelfiorentino, Certaldo e San Gimignano".

"Ci sono voluti molti mesi di duro lavoro, ma siamo contenti sia per l’associazione che per l’intera comunità – conclude Casalini – di essere riusciti a ripristinare un servizio così importante. Ringrazio anche il nostro Governatore Massimiliano Chesi per il suo appoggio e per avermi dato carta bianca nel portare avanti tutto ciò che era necessario per far sì che l’Asl ci concedesse nuovamente questa opportunità, una volta che ne abbiamo fatto richiesta". Sicuramente una bella notizia, quindi, per tutta la popolazione di Gambassi Terme, ma anche per tutto il circondario.

Si.Ci.