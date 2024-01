La Misericordia e i suoi confratelli. Torna l’antico rito della vestizione

Un momento solenne carico di significati l’antico rito della vestizione dei volontari dell’Arciconfraternita di Misericordia andato in scena domenica. Una usanza che in altre realtà vicine, come a esempio Empoli, si continua a celebrare, e che invece nella città di Indro Montanelli non veniva riproposta ormai da diversi decenni. Con l’insediamento del nuovo Magistrato la storica associazione di volontariato fucecchiese ha voluto riprendere questa antica e sempre suggestiva tradizione, nel caso specifico riguardante solo i rettori del nuovo Magistrato, che consiste nella benedizione della tunica nera cinta da un cordone che si accompagna ad un cappuccio sempre di colore nero chiamato “buffa” che poi da il nome alla veste completa.

È stato don Andrea Pio Cristiani, che ha celebrato la santa messa nella chiesa Collegiata San Giovanni Battisti dove si è svolto il rito alla presenza di numerosi fedeli, a benedire le storiche vesti che simboleggiano l’impegno dei Confratelli nei confronti del prossimo. Una cerimonia sobria e suggestiva, che ha permesso ai meno giovani di conoscere un usanza che è parte fondamentale dell’Arciconfraternita e della tradizione cristiana che a Fucecchio si era persa negli anni.

Don Pio Cristiani, che è anche il Correttore della Misericordia, ha elogiato l’iniziativa della riscoperta del rito, il lavoro e i progetti che il nuovo Magistrato sta intraprendendo a favore dell’intera comunità. Dall’inizio di quest’anno la Misericordia ha ripreso a svolgere il servizio emergenza urgenza sul territorio che era stato sospeso alcuni anni fa. Una presenza in più sul territorio. I componenti del nuovo Magistrato sono: Gino Macchiaroli (governatore), Graziano Banchini (segretario), Simone di Crescenzio (amministratore), Mario Lupi, Valentina Carmignani, Alessandro Lotti, Gerardo Pascale ed Emanuele Masoni.