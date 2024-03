La manutenzione dei fiumi. Interventi per 183mila euro

Una serie di interventi di manutenzione per 183mila euro. Questo l’importo delle operazioni di sfalcio della vegetazione già programmate (in vista della prossima estate) dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che interesseranno anche l’Empolese Valdelsa nei prossimi mesi. Sono stati illustrati pochi giorni fa nel corso di una riunione svoltasi nella sede dell’ente di bonifica, fra i dirigenti e il personale tecnico amministrativo del Consorzio e una rappresentanza di imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria, per fare il punto sulle modalità e i tempi di affidamento degli interventi. Tre le perizie riservate alle imprese agricole del Medio Valdarno che andranno a gara a breve, tre riguardano l’Empolese ed ogni perizia in questione "vale" 61mila euro. Il primo intervento riguarda la manutenzione ordinaria e di sfalcio della vegetazione sullo scolmatore della cassa d’espansione Madonna della Tosse e su corsi d’acqua (oltre ad opere idrauliche minori) ricadenti nel bacino del fiume Elsa nel comune di Castelfiorentino. Idem dicesi per il secondo, che sarà esteso anche al territorio di Empoli. Il terzo riguarda infine altri lavori manutentivi ordinari e di sfalcio e alcune opere idrauliche nel bacino dell’Elsa, principalmente nella zona di Castelfiorentino. "Crediamo molto nella creazione di un rapporto stretto tra il Consorzio, gli imprenditori agricoli e il territorio in cui lavorano – ha spiegato il presidente del Consorzio, Marco Bottino –. Chi fa la manutenzione per il Consorzio è il Consorzio e dunque chiediamo grande dedizione nella cura dei corsi d’acqua con rispetto delle specifiche peculiarità. Alta attenzione al tema della sicurezza sul lavoro".