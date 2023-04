La manifestazione per la legalità

Un impegno sinergico. Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie continua il suo impegno sul territorio; manifestazione sabato prossimo dalle 14,30 e fino alle 18 nella frazione Galleno a Fucecchio. La

manifestazione avrà luogo in Via Romana Lucchese. Prima dell’inizio della manifestazione il Comitato si presenterà brevemente ai cittadini presenti per loro chiarimenti in merito agli obiettivi del comitato, lo statuto, il programma.

L’invito all’iniziativa – spiega una nota – è esteso a tutte le forze politiche e al sindaco Alessio Spinelli con i membri della giunta

L’iniziativa che rientra

nell’operazione di sensibilizzare al massimo i cittadini dei territorio che si affacciano sulla

Cerbaie e che devono fare i conti con le problematiche del

bosco della droga. Un luogo dove si susseguono i blitz delle forze dell’ordine.